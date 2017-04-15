КНДР на параді представила міжконтинентальну балістичну ракету нового типу – ЗМІ

Північна Корея в суботу ймовірно продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) під час великомасштабного військового параду в Пхеньяні на тлі підвищення військової напруженості на півострові.

Як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на південнокорейських військових, величезна вантажівка зі схожим на ракету об’єктом прокотилася головною площею столиці перед лідером Кім Чен Ином і іншими вищими посадовими особами комуністичного режиму, кадри чого були продемонстровані по телебаченню.

Південнокорейські військові заявили, що вони розцінюють цей об’єкт як МБР нового типу

«Це може бути новою МБР. Здається, вона більша, ніж існуючі МБР KN-08 або КН-14», – заявив південнокорейський чиновник.

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Видання повідомляє, що КНДР також продемонструвала різні інші балістичні ракети, включаючи балістичну ракету для субмарини.

Це перший раз, коли закрита комуністична країна відверто представила нову зброю на такому публічному заході, зазначає видання.

У п'ятницю, 14 квітня, військові Північної Кореї виступили із заявою, пригрозивши «жорсткою протидією» у вигляді знищення американських військових баз і президентського комплексу Південної Кореї в разі агресії проти Пхеньяна.

Водночас Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР, при взаємодії з іншими країнам, політику «максимального тиску» для того, щоб змусити Пхеньян відмовитись від ядерної програми.