Референдум у Туреччині: біля виборчої дільниці сталася стрілянина, є загиблі – ЗМІ

У південо-східній турецькій провінції Діярбакир біля виборчої дільниці сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло троє осіб, повідомляє Hurriyet Daily News.

Читайте такожНе нещасний випадок: у Туреччині назвали терактом потужний вибух у Діярбакирі

Зазначається, що інцидент стався вранці, його причиною була відмінність у політичних поглядах. При цьому першим вогонь відкрив син голови селища, де знаходиться виборча дільниця. Його, а також його брата затримала поліція.

Двоє людей померли від тяжких травм на шляху до лікарні. Третій поранений загинув у госпіталі.

У районі інциденту підвищено заходи безпеки, поліція проводить розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині сьогодні проходить референдум щодо внесення змін до Конституції країни. Головним питанням, винесеним на референдум, є введення в Туреччині президентської системи правління.