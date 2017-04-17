Росіяни різко охололи до Дональда Трампа і США в цілому – соціологи

За останній місяць ставлення росіян до американського президента Дональда Трампа і США помітно погіршилось. Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Читайте такожТрамп хоче, щоб США та НАТО спробували налагодити відносини з Росією

Соціологи з'ясували, що до президента США Дональда Трампа сьогодні росіяни ставляться гірше, ніж місяць тому: частка негативних відповідей зросла з 7% до 39%, позитивних, навпаки, знизилася з 38% до 13%.

«В емоційному аспекті сприйняття Трампа переважають недовіра (31%), розчарування (19%) або байдужість (29%). У порівнянні з березнем, повагу, симпатію і надію сьогодні до нього відчувають істотно рідше», – йдеться в повідомленні.

Російсько-американські відносини, на думку росіян, за останній місяць, погіршилися: якщо в березні ц. р. відповідний індекс дорівнював -45 п., то в квітні -68 п.

«Більшість опитаних дають негативні оцінки: 42% вважають відносини напруженими, 28% - прохолодними, 12% - ворожими», - повідомили у ВЦВГД.

Соціологи відзначили, що збройне зіткнення Росії з США і НАТО більшості громадян (63%) як і раніше здається неможливим або вкрай малоймовірним, однак частка тих, хто вважає війну можливою (або такою, що вже триває) досягла 30%.

Оптимізм щодо майбутнього спілкування Москви і Вашингтона помітно знизився: якщо в березні поліпшення у дво-трирічній перспективі очікували 58%, то сьогодні – 34%. Негативний прогноз дають 15%, ще 38% вважають, що ситуація не зміниться.

Ініціативне всеросійське опитування «ВЦВГД-Супутник» проведено 11-12 квітня 2017 р. В опитуванні беруть участь росіяни у віці від 18 років. Метод опитування – телефонне інтерв'ю за стратифікованою двохосновною випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів об'ємом 1200 респондентів.