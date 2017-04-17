У Росії заяви Заходу про відповідальність за українську і сирійську кризи назвали "непартнерським підходом"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяви Заходу на адресу Росії про відповідальність за українську і сирійську кризи «непартнерським підходом». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Вже не дуже хочеться коментувати всі ті голослівні звинувачення, які на нашу адресу висуваються. Спочатку це була Україна, потім у цьому контексті стала згадуватися Сирія, зараз хтось із американських діячів чи то офіційна особа в Лондоні стали говорити, що з Росією можна співпрацювати, але нехай вона поводиться добре в Україні, в Сирії і тепер йдеться про Корейський півострів. Вже й тут Росія комусь повинна щось робити», - заявив Лавров.

За його словами, хаос, який існує, створений «не нами».

Лавров заявив, що угруповання «ІДІЛ», «Аль-Каїда», «Джебхат ан-Нусра» з'явилися унаслідок тих авантюр, в які втягувалися «наші західні партнери, насамперед численні адміністрації США».

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«Починаючи з Афганістану, підтримуючи моджахедів, називаючи їх борцями за свободу, і далі Ірак, Лівія – все це зруйновано, а наслідки, виявляється, ми повинні оплачувати», - заявив він.

«Це непартнерский підхід, ми його не приймаємо», - сказав Лавров.

За його словами, Росія буде орієнтуватися на те, що сказав президент США Дональд Трамп, а не його помічники, про те, що він хоче налагодити відносини з Росією.

При цьому він запевнив, що Росія до налагодження відносин зі США готова.

Лавров підкреслив, що агресивні дії авіації США, коли були нанесені удари по авіабазі в Сирії, лише погіршили ситуацію і ускладнили пошук політичного врегулювання.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп хоче, щоб США та НАТО спробували налагодити відносини з Росією.