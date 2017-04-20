Через масові сутички у Венесуелі загинуло двоє демонстрантів і один силовик

Влада Венесуели підтвердила смерть одного національного гвардійця внаслідок сутичок із демонстрантами неподалік Каракаса, передає Euronews.

Раніше у середу під час акції протесту у столиці, яку лідери опозиції назвали “матір‘ю усіх маршів”, загинули 17-річний юнак та 23-річна дівчина. Обоє отримали вогнепальні поранення у голову під час сутичок із поліцією. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ та гумові кулі. Демонстранти відповідали камінням і пляшками із запалювальною сумішшю.

Загалом за останні три тижні жертвами антипрезидентських маніфестацій стали восьмеро людей.

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У середу центрі Каракаса зібралися прихильники Ніколаса Мадуро. Він стягує до столиці війська, готуючись переобратися на другий термін.

“Я хочу виграти цю битву. І я хочу, щоб люди були готові перемогти мирно і завдяки голосуванню. Треба підготуватися до чистої, абсолютної перемоги на виборах”, – заявив Мадуро.

Напружена ситуація у Венесуелі зберігається з початку квітня, відтоді як Верховний суд країни наділив Мадуро повноваженнями діяти в обхід парламенту, де у нього немає більшості.