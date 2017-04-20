Десятки тисяч громадян вийшли на "майдан" у Венесуелі (фоторепортаж)

Кілька десятків тисяч жителів Венесуели прийняли в середу участь у масових протестних акціях у столиці країни Каракасі та ще у 20 містах країни. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на очевидців, під час акції в Каракасі студент отримав кульове поранення в голову, в результаті чого помер.

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Демонстранти вимагають проведення дострокових виборів і звільнення з в'язниці лідерів опозиції.

Відбулися опозиційні акції можуть стати найбільшими в країні за останні три роки. Активісти вже називають "матір'ю всіх протестів" і "другим днем незалежності".

Паралельно в Каракасі пройшов марш прихильників чинного президента Ніколаса Мадуро, які звинувачують опозиційних активістів у спробі організувати державний переворот.

У Венесуелі триває протистояння між президентом і опозицією, яка контролює парламент. Противники Мадуро вважають, що його політика призвела до найсильнішої економічної кризи і придушення демократичних свобод.

За даними МВФ, рівень інфляції в країні в цьому році може перевищити 700%.

Сам президент каже, що його опоненти намагаються влаштувати державний переворот за підтримки США.

Напередодні міністерства закордонних справ 11 латиноамериканських країн звернулися до Мадуро з проханням провести дострокові вибори в своїй країні, щоб покласти кінець економічної кризи та політичної нестабільності.