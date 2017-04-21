Теракт у центрі Парижа: всі подробиці (відео)

Невідомі ввечері 20 квітня відкрили вогонь по поліцейським на Єлисейських полях у центрі Парижа. В результаті як мінімум один поліцейський загинув, ще двоє отримали поранення, повідомляють інформагентства з посиланням на поліцію, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Нападник був убитий поліцією вогнем у відповідь. Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний автоматом Калашникова, а джерела агентства Reuters в поліції відзначають, що він вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Французька прокуратура почала антитерористична розслідування.

"На перший погляд поліцейські і були метою нападу", - заявив представник французького МВС.

Як розповіли у відомстві, автомобіль зупинився біля поліцейської машини близько 21 години за місцевим часом, чоловік вийшов з машини і відкрив вогонь з автоматичної зброї.

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Після вбивства поліцейського він спробував втекти, стріляючи в інших поліцейських, двоє з них були поранені.

За даними місцевих ЗМІ, вбивця був відомий службам безпеки і писав про намір убити співробітників поліції в сервісі Telegram.

Всі люди, що знаходилися в районі Єлисейських полів, були евакуйовані, поліція перекрила район.

Перед цим багато відвідувачів кафе і магазинів на Єлисейських полях виявилися заблоковані в приміщеннях - на вулицю їх не випускали.

Президент Франції Франсуа Олланд проводить екстрену нараду з прем'єр-міністром і Матіасом Феклом. Найближчим часом він виступить із заявою.

В неділю у Франції відбудеться перший тур президентських виборів.

У вівторок в Марселі поліція затримала двох громадян Франції, у яких при обшуку знайшли три кілограми вибухівки, вогнепальна зброя, прапор терористичної організації ІД і джихадистскую літературу. Як повідомляється, вони планували влаштувати напади на мирних жителів, схожі на ті, що були здійснені 13 листопада 2015 року.

В той вечір прогриміли кілька вибухів біля стадіону "Стад де Франс", де йшов футбольний матч, зловмисники розстріляли відвідувачів кількох ресторанів, а також відкрили вогонь по глядачам під час концерту в клубі "Батаклан". Та подія була кваліфікована як теракт.

Ще один великий напад на мирних жителів, кваліфікований як теракт, стався у Франції 14 липня 2016 року. В натовп людей, що гуляв по набережній Ніцци у День взяття Бастилії, врізалася вантажівка. В результаті обох терактів загинули більше 200 осіб.