Найгірший результат виборів президента у Франції - вихід Парижа з ЄС і розвал всього союзу - дипломат

Найгірший результат виборів президента у Франції — вихід Парижа з ЄС і розвал усього союзу. Таку думку у своєму матеріалі для журналу "Новое Время" висловив президент Ради з міжнародних відносин (США) Ричард Хаас.

"При всіх проблемах головне зараз для майбутнього Євросоюзу — президентські вибори у Франції. Їх результат вплине на долю не тільки ЄС, але і всього світу. Якщо вірити опитуванням, шанси на перемогу є у всіх чотирьох кандидатів. Невизначених наслідків варто чекати від двох з них: лідера Національного фронту Марін Ле Пен і вкрай лівого кандидата Жан-Люка Меланшона. Обидва підтримують політику, далеку від європейської. Тому їх виграш на майбутньому голосуванні 7 травня може означати кінець членства Франції в ЄС і НАТО", - вважає дипломат.

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На його думку, в такому разі і перед усією Європою постане екзистенціальне питання, адже ще недавно складно було уявити такий сценарій. Протягом багатьох років Європа залишалася найуспішнішим, стабільним і передбачуваним регіоном.

"Але відбулися радикальні зміни. І бажання Росії використовувати військову силу, продемонстровану Володимиром Путіним, а також його киберманіпуляції для просування власного порядку денного — лише один із чинників змін. Ще один виклик Європі кидають її власні політики, які все більше сумніваються в цінностях ЄС. Причина 60-річного процесу інтеграції Європи, який часто називають європейським проектом, завжди була очевидна. Західна Європа, насамперед Німеччина і Франція, повинні були об'єднатися до такої міри, щоб війна, що визначила минуле континенту, стала немислимою", - зазначив він.

Мета була досягнута, як і значний економічний прогрес. Але при цьому європейський проект втратив свою значимість для самих громадян.

"У Франції і унаслідок по всій Європі з'явилися популісти і радикальні кандидати правого і лівого крила. І навіть якщо у Франції не переможе один з них, багато чого залишиться невизначеним. Поточна криза пройде, але в довгостроковій перспективі проблема залишиться. Очевидно, що Євросоюз потрібно міняти. Йому пора відкинути універсальний формат і прийти до чогось більш гнучкого. Також варто перерозподілити владу Брюсселя на користь інших європейських столиць", - вважає дипломат.

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Влада повинна активно створювати умови для прискорення економічного зростання. Крім того, зазначив Хаас, потрібно підвищити здатність людей жити в умовах неминучого скорочення робочих місць внаслідок технологічної революції.

"Ініціативу повинна взяти на себе Німеччина. Багато у чому європейці самі зможуть визначити своє майбутнє. Але адміністрація Трампа теж повинна зіграти в цьому творчу роль. Час припинити недалекоглядну підтримку бажаючих покинути ЄС. Розділена, квола й розгублена Європа — поганий партнер НАТО. Цілком можливо, що в Азії більше шансів вплинути на світ у ХХІ столітті, ніж у Європи. Але не можна забувати уроки останнього століття: те, що відбувалося тут, завжди впливало на стабільність і процвітання всього світу", - підсумував дипломат.

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