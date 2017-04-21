Прем'єр Італії підтримує діалог з Росією без відмови від цінностей Заходу

Прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні заявляє, що підтримує діалог з Російською Федерацією без відмови від цінностей Заходу.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Джентілоні сказав, що Італія є тією країною, яка підтримує діалог.

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"Ми пишаємося, що досягли успіху у збереженні політики відкритих дверей в умовах різних криз. Діалог може бути корисним відносно Росії, очевидно, без відмови від нашої єдності та наших принципів, а також без відмови від нашої міцності та наших цінностей", - заявив Джентілоні.