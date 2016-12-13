В Італії представили новий склад уряду

Джентілоні, якому довелося у пришвидшеному режимі формувати новий кабінет, справився із завданням за одну добу, пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Я зробив усе можливе, щоби сформувати цей уряд настільки швидко, наскільки це можливо", - заявив новий прем'єр-міністр.

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Джентілоні залишив значну частину міністрів уряду Маттео Ренці, зокрема міністра економіки П'єра Карло Падоана, який займався порятунком третього за величиною банку Італії від банкрутства. Цей крок спрямовано на стабілізацію фінансових ринків.

Джентілоні пообіцяв, що його уряд приділятиме особливу увагу біднішій південній частині країни, яка в ході референдуму 4 грудня активно голосувала проти ініціативи колишнього прем'єра Ренці зменшити вплив парламенту на уряд. Зокрема, в новому уряді представлено міністра південного регіону, зазначає Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоне призначений новим прем'єр-міністром країни.