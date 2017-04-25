Тільки через місяць: ЗМІ дізнались деталі відставки скандального президента ПАРЄ Аграмунта

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт добровільно піде у відставку після візиту до Асамблеї короля Іспанії Філіпе VI. Однак, до того, Аграмунт не буде навіть з’являтися у сесійній залі ні в середу, ані в четвер, ані в п’ятницю, за винятком однієї години, коли він приведе короля до зали та слухатиме його з крісла в президії асамблеї. Про це повідомляє «Європейська правда».

Видання повідомляє, що потім Аграмунт проведе короля на батьківщину, а після закриття сесії – прийде на засідання Бюро, щоби офіційно оголосити про відставку.

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Однак, ще протягом місяця ця відставка не буде оформлена документально. Зазначається, що письмову заяву про те, що Аграмунт складає повноваження, він принесе з собою на зустріч президентського комітету та Бюро ПАРЄ, яка відбудеться 29 травня в Празі. І лише на наступному Бюро, наприкінці червня, асамблея матиме змогу обрати нового президента.

Як повідомляв УНІАН раніше, 24 квітня на сесії ПАРЄ ряд депутатів закликали Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився.

Однак, коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся. Перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко повідомила, що Аграмунт пообіцяв у п’ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу.

«Розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ до Сирії. Він сказав, що у п'ятницю, за наслідками слухань, виступить із заявою відносно свого статусу», - написала вона у Facebook.