Президент ПАРЄ натякає на свою відставку – Геращенко
Аграмунт заявив, що сторонні особи отримали доступ до його документів.
Президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відставки якого через поїздку до Сирії вимагає ряд депутатів, натякає на свою відставку.
Про це перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко написала у Facebook.
«Аграмунт вже не тонко, а товсто натякає на свою відставку у п'ятницю, по закінченню цієї сесії. А ще дуже показово, як його колеги-вояжери, то вони в усьому звинувачують російські ЗМІ!!!! "Все почалося з заяви ТАРС, які першими дали реліз про делегацію ПАРЄ, але ж ми їхали як сенатори", - лепечуть вони», - написала Геращенко.
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Також вона повідомила, що Аграмунт заявив, що сторонні особи отримали доступ до його документів.
«Сенсаційна заява: «Сьогодні з'ясувалося, що певні особи отримали доступ до моєї документації. Особи зайшли в мій кабінет, в мене там були гроші, вони зайшли в кабінет, але не щоб забрати гроші, а за документами. Мене це тривожить. Я поінформував про це поліцію Страсбурга», процитувала слова Аграмунта Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ ряд депутатів закликали Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії.
Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Однак коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.
Сьогодні в ПАРЄ проходить публічне обговорення поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ до Сирії. І.Геращенко інформувала, що Аграмунт пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками цих слухань.