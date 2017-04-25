Президент ПАРЄ натякає на свою відставку – Геращенко

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відставки якого через поїздку до Сирії вимагає ряд депутатів, натякає на свою відставку.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко написала у Facebook.

«Аграмунт вже не тонко, а товсто натякає на свою відставку у п'ятницю, по закінченню цієї сесії. А ще дуже показово, як його колеги-вояжери, то вони в усьому звинувачують російські ЗМІ!!!! "Все почалося з заяви ТАРС, які першими дали реліз про делегацію ПАРЄ, але ж ми їхали як сенатори", - лепечуть вони», - написала Геращенко.

Читайте такожСкандал у ПАРЄ та "політична смерть" Аграмунта

Також вона повідомила, що Аграмунт заявив, що сторонні особи отримали доступ до його документів.

«Сенсаційна заява: «Сьогодні з'ясувалося, що певні особи отримали доступ до моєї документації. Особи зайшли в мій кабінет, в мене там були гроші, вони зайшли в кабінет, але не щоб забрати гроші, а за документами. Мене це тривожить. Я поінформував про це поліцію Страсбурга», процитувала слова Аграмунта Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ ряд депутатів закликали Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії.

Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Однак коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.

Сьогодні в ПАРЄ проходить публічне обговорення поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ до Сирії. І.Геращенко інформувала, що Аграмунт пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками цих слухань.