У США 15 школярів постраждали в ДТП через оленя

В результаті аварії в штаті Кентуккі постраждали 15 школярів. Їхній автобус врізався в дерево після того, як водій повернув через оленя, що вибіг на дорогу, повідомляє ABC News.

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Інцидент стався на південний схід від міста Лексінгтон в лісистій місцевості приблизно о 9 ранку за місцевим часом.

Побачивши тварину на дорозі, водій різко вивернув кермо і вилетів з дороги. 14 школярів були госпіталізовані, також постраждав і водій. За словами лікарів, їх травми не загрожують життю.