У США 15 школярів постраждали в ДТП через оленя
03:47, 26 квітня 2017Світ
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Побачивши тварину на дорозі, водій різко вивернув кермо і вилетів з дороги.
14 школярів були госпіталізовані / Crystal Joseph/WLEX
В результаті аварії в штаті Кентуккі постраждали 15 школярів. Їхній автобус врізався в дерево після того, як водій повернув через оленя, що вибіг на дорогу, повідомляє ABC News.
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Інцидент стався на південний схід від міста Лексінгтон в лісистій місцевості приблизно о 9 ранку за місцевим часом.
Побачивши тварину на дорозі, водій різко вивернув кермо і вилетів з дороги. 14 школярів були госпіталізовані, також постраждав і водій. За словами лікарів, їх травми не загрожують життю.
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