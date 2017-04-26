У Росії назвали причину катастрофи військового літака Ту-154, який летів у Сирію

Військовий літак Ту-154, який летів із РФ в Сирію, розбився біля берегів Сочі через перевантаження. До такого висновку прийшли фахівці, які беруть участь в розслідуванні катастрофи, пише «Газета.ру».

Зазначається, що спочатку літак злітав з підмосковного аеродрому Чкаловський, його вага становила 99,6 тонн, включаючи 24 тонни палива. В Адлері в літак дозаправили, в результаті чого вага склала близько 110 тонн замість нормативних 98.

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За інформацією видання, екіпаж не знав про перевантаження.

«Якби командир екіпажу знав про перевищення нормативного злітної ваги більш ніж на 10 тонн, він або відмовився б від польоту, або злітав би з урахуванням, що літак перевантажений», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами. Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.