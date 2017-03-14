Катастрофа Ту-154, що летів до Сирії з РФ: встановлено дивну поведінку пілота - ЗМІ

Завершена технічна частина розслідування катастрофи Ту-154Б-2 Міноборони РФ, що впав у Чорне море 25 грудня 2016 року після зльоту з аеропорту Адлера, пише КоммерсантЪ з посиланням на свої джерела.

За даними видання, з висновків експертів випливає, що літак взагалі не падав, а сів на воду в контрольованому польоті під управлінням командира екіпажу Романа Волкова.

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Причину такої дивної поведінки льотчика вже шукають в Міноборони, вивчаючи медкарту загиблого пілота і результати проходження ним психологічних тестів. Крім того, опитують інструкторів, які учили майора літати, а також з'ясовують, чи правильно був організований відпочинок екіпажу перед рейсом.

Версія про помилку екіпажу стала домінуючою в розслідуванні ще в грудні минулого року. Нечисленні свідки розповідали, що Ту-154 з 92 людьми на борту не падав і не пікірував після зльоту, а приводнився на поверхню моря. Від удару літак розвалився на шматки, які відразу затонули.

Параметричний самописець Ту-154 був знайдений і витягнутий з дна Чорного моря в неробочому стані. Його ремонтом і розшифровкою зайнялися експерти з Міждержавного авіаційного комітету. Підсумком роботи МАК стала так звана 3D-модель останнього польоту Ту-154 - відеореконструкція руху машини в просторі з накладеними на неї цифрами, що відображають висоту польоту, швидкість, режим роботи двигунів тощо, а також з описом всіх вимовлених при цьому слів і дій льотчиків. Висновки по цим матеріалам робили вже експерти військової технічної комісії.

Літак, як показало 3D-моделювання, злетів в абсолютно штатному режимі. Після зльоту екіпаж теж не вчинив жодної з традиційних у подібних випадках помилок - машина не виходила на закритичні кути атаки, не втрачала швидкість, не потрапляла в штопор і взагалі не падала. Приблизно через хвилину після відриву від землі Ту-154 набрав висоту близько 250 м і швидкість близько 360-370 км/год, а відразу після цього на борту, як розповів співрозмовник Коммерсанта, стала "стрімко розвиватися нештатна ситуація" - керуючий пілот, який повинен був далі набирати висоту, фактично перевів машину в режим посадки.

На думку експертів, причиною трагедії могла стати дезорієнтація пілота в просторі. Набираючи висоту в темряві, над морем, пілот не контролював візуально стан машини, оскільки не бачив попереду ніяких орієнтирів і навіть горизонту, а на поверхні води відбивалися зірки. У цій складній обстановці льотчик, за словами експертів, повинен був повністю довіритися приладам, показання яких командир Волков, мабуть, проігнорував, довірившись своєму досвіду та фізіологічним відчуттям.

Волков має 4 тис. годин нальоту, у Міноборони РФ багаторазово заявляли про досвідченість і непорочний послужний список членів екіпажу.

Як зазначає КоммерсантЪ, трагедія могла статися через фатальне поєднання відразу декількох несприятливих факторів. У їх числі - втома екіпажу і емоційна напруженість льотчиків, у яких досить звичайний політ до Сирії затягнувся на цілий день. Екіпажу довелося спочатку кілька годин чекати вильоту з Москви, а потім ще й сідати через погодні умови у аеропорту Адлера замість запланованого Моздока. Рейс з денного фактично перетворився на нічний. У командира могло виникнути загострення хронічних захворювань або стресовий стан, з яким він не зумів швидко впоратися.

Після проведення розслідування у Міноборони льотним інструкторам, психологам і лікарям, можливо, доведеться розділити із загиблим командиром екіпажу відповідальність за катастрофу.

Як повідомляв УНІАН, раніше також висувалася версія, що на борту Ту-154 стався вибух.

У числі пасажирів перебували 65 артистів хору та балету ансамблю російської армії.