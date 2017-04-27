Постпред США в ООН закликала посилити тиск на Росію через Сирію

Постійний представник США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі закликала членів Ради Безпеки ООН натиснути на Москву. Про це повідомляє Washington Examiner.

Хейлі заявила, що РФ є єдиною державою-членом РБ ООН, що продовжує захищати сирійський режим, прикривати президента Сирії Башара Асада.

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"Багато хто з вас говорили, що нам потрібно чинити тиск на сирійський режим. Насправді це не так. Нам потрібно чинити тиск на Росію, тому що Росія продовжує покривати сирійський режим. Покривати лідера, який використовує хімічну зброю проти власного народу. Росія постійно накладає вето. Асад, знає, що його прикриють, і продовжує чинити злочини", - заявила Хейлі.

Також Хейлі заявила, що Росія перешкоджає Раді безпеки ООН приймати рішення з цього питання, накладаючи вето на резолюції по Сирії.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

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5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.