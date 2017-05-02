Уряд Чехії йде у відставку

Уряд Чехії складе свої повноваження. Про це у вівторок, 2 травня, повідомив прем'єр-міністр країни Богуслав Соботка у Празі. За словами керівника чеського уряду, причиною цього кроку є підозри в ухиленні від сплати податків міністром фінансів країни Андреєм Бабішем, які він не зміг належним чином пояснити. Бабіш є також бізнесменом та мільярдером, пише DW.

Згоду на відставку кабінету міністрів ще має дати президент Чехії Мілош Земан. Для цього Соботка планує зустрітися з главою держави.

"Незабаром я подам мою заяву про відставку президенту Мілошу Земану. Неприйнятно, щоб Андрей Бабіш залишався міністром фінансів", - цитують Соботку ЗМІ.

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Бабіш очолює партнера правлячої Соціал-демократичної партії Чехії по дотеперішній урядовій коаліції - ліберально-популістську ANO ("Акція невдоволених громадян", або "Так"). До коаліції також входить Християнсько-демократичний союз - Чехословацька народна партія. Чергові парламентські вибори мають відбутися в Чехії у жовтні. Політсила Бабіша може здобути перше місце на виборах.