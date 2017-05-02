Росія відмовилася вручити Горбачову повістку в литовський суд

Міністерство юстиції Росії відмовилося вручити колишньому президенту СРСР Михайлу Горбачову повістку в суд у справі про події 1991 року в Литві. Про це повідомляє Вільнюський окружний суд, який отримав повідомлення від російського Мін'юсту, передає РБК.

Згідно з повідомленням, Москва пояснила відмову положенням договору про правову допомогу між Росією і Литвою. У ньому зазначається, що правова допомога не надається у разі, якщо це може завдати шкоди країні або суперечить основним законодавчим принципам держави.

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У жовтні 2016 року Вільнюський окружний суд постановив допитати Горбачова в якості свідка у справі про події 13 січня 1991 року в столиці Литви. За версією литовської влади, тоді в результаті дій радянських військових біля Будинку друку, телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 людей.

У листопаді 2016 року Вільнюський окружний суд попросив Мін'юст Росії про правову допомогу. Як повідомляла суддя Вільнюського окружного суду, Горбачову була вручена повістка. Вона була спрямована звичайною поштою на адресу фонду Горбачова, і суд отримав повідомлення про її вручення з підписом адресата.

У січні Горбачов заявив, що не має наміру брати участь у судовому процесі щодо подій 1991 року в Литві.