Горбачов побачив ознаки початку нової холодної війни

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що наразі у світі є ознаки нової холодної війни. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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"Відносини між великими державами постійно погіршуються, складається враження, що світ налаштовується на нову війну. Тобто можна констатувати всі ознаки холодної війни", - сказав Горбачов.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-президент СРСР Михайло Горбачов допускав можливість появи у межах кордонів колишнього Радянського Союзу нової Союзної держави.