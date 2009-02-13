Таджикистану прогнозують крах економіки і соціальний вибух

Таджикистан знову близький до економічного колапсу через прорахунки в державному управлінні, але цього разу криза може закінчитися соціальним вибухом.

Як передає Рейтер, про це йдеться у звіті Міжнародної кризової групи (ICG).

На Таджикистан припадає майже півтори тисячі кілометрів північного кордону Афганістану, і він міг би відігравати ключову роль у постачанні й підтримці антиталібської коаліції на чолі із США. Проте стабільність у самому Таджикистані під загрозою, вважає ICG.

"Замість того щоб стати форпостом, який захищає від розповсюдження афганського екстремізму і насильства, Таджикистан дедалі більше починає нагадувати свого південного сусіда - слабка держава, яка потерпає від невмілого керівництва", - сказано у звіті ICG.

Ситуація з енергозабезпеченням у Таджикистані "другу зиму підряд близька до цілковитого колапсу", вважає ICG. Раніше цього тижня сусідній Узбекистан удвічі скоротив постачання природного газу до Таджикистану через зростаючий борг останнього.

Таджикистан залежить від імпорту газу й електроенергії, оскільки його власні гідроелектростанції не можуть забезпечити її виробництво в достатньому обсягу, а нові не будуються, зважаючи на відсутність інвесторів.

Грошові перекази трудових мігрантів останніми роками стали основною підмогою таджицької економіки, проте це джерело швидко вичерпується через світову економічну кризу, повідомляє ICG. Половина працездатного населення працює за кордоном, але гастарбайтери, які працюють в Росії і Казахстані, зустрічаються з масовими звільненнями.

"Президент Емомалі РАХМОН, можливо, зустрінеться з найсерйознішим викликом з дня закінчення громадянської війни 1992-97 років", - вважає ICG.

Щонайменше 70% семимільйонного населення Таджикистану, яке вже живе в "крайній убогості", постраждає ще більше, йдеться в дослідженні. У разі розвитку найпесимістичнішого сценарію, уряд зіткнеться із соціальним вибухом.

ICG закликала Захід переглянути програми допомоги Таджикистану, стверджуючи, що більша частина виділених коштів була поглинута корупцією. ICG також закликала Таджикистан зайнятися внутрішньою політикою, створюючи нові робочі місця, аби запобігти голоду.

Таджицькі офіційні особи в п`ятницю відмовилися коментувати звіт ICG.