Медведєв починає новий формат спілкування з росіянами

Російський президент Дмитро Медведєв починає новий регулярний формат спілкування з росіянами.

Сьогодні вперше в рамках щотижневої програми " Вести недели " він розповість про антикризові заходи уряду. Глава держави вже заявив, що влада повинна відверто і прямо розповідати народу про реальний стан справ у країні і заходи, яких вживають для боротьби з кризою. Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в Кремлі, новий формат з`явився за ініціативою президента, і зустрічі глави держави з ведучими основних російських телеканалів передбачається зробити регулярними. Перша бесіда, яка вийде в ефір сьогодні, буде присвячена, в першу чергу, відповідальності влади в період кризи перед громадянами країни.

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