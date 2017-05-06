На заморських територіях Франції розпочався другий тур президентських виборів

На заморських територіях Франції - Сен П’єр та Мікелон - розпочалося голосування в рамках другого туру президентських виборів.Читайте такожХакери викрали велику частину листів штабу Макрона

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Голосування на цих територіях відбувається раніше, ніж у європейській частині Франції, через різницю у часі. Майже 5 тис. осіб вже зареєстровано у списку виборців.

Пізніше стартує голосування на інших заморських територіях: Гваделупа, Мартініка, Французька Гвіана і Французька Полінезія.

У європейській частині Франції дільниці відкриються у неділю, 7 травня.

Як повідомляв УНІАН, до другого туру президентських виборів вийшли єврооптиміст Емануель Макрон і євроскептик та проросійський кандидат Марін Ле Пен. Більшість соціологічних опитувань свідчать про високі шанси Макрона на перемогу.