Впевнена перемога Макрона: як новообраний президент Франції святкував тріумф (фоторепортаж)

Емануель Макрон, який є лідером руху «Вперед!» впевнено здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Франції. Подію новообраний лідер відсвяткував на сцені поблизу Лувру разом зі своєю дружиною Бріджит, пише Reuters.

Прихильники центриста Макрона також вітали із перемогою свого фаворита та вимахували національними прапорцями Франції під сценою, із якої Макрон звернувся із промовою.

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Політик подякував своїм прихильникам за підтримку і заявив: "Наше завдання величезне. Це вимагає від нас створення, починаючи з завтрашнього дня, реальної сильної більшості. Ця більшість повинна провести зміни, на які сподівається країна і яких вона заслуговує".

Як повідомляв УНІАН раніше, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції.

Так, Макрон набрав 66,06% - за нього віддали свої голоси 20,7 млн виборців. Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен набрала 33,94% французів - за неї проголосували 10,6 млн людей.