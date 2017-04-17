Росія вперше показала фото військової бази в Арктиці
17:30, 17 квітня 2017Світ
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На базі можуть проживати до 150 військовослужбовців протягом півтора року.
База побудована на острові Олександри / Міноборони РФ
Міністерство оборони РФ показало фото військової бази "Арктичний трилисник", яка була зведена на острові Олександри архіпелагу Земля Франца-Йосипа в Арктиці. Відповідні фото опубліковані на сайті відомства.
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Військова арктична база складається із багатьох споруд. Житловий комплекс має чотири поверхи: у ньому є кімнати для проживання військовослужбовців, офіцерська їдальня, тренажерний і кіноконцертний зали, атріум, бібліотека, оранжерея, медичний блок.
У "трилиснику" можуть проживати до 150 військовослужбовців протягом півтора року.
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