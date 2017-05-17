У провінції Хомс авіація Асада скинула вакуумні бомби на житлові будинки

Авіація режиму Башара Асада скинула вакуумні бомби на житлові будинки.

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Як повідомляє агентство "Анадолу", авіаудари було завдано по району Хула в провінції Хомс, який підконтрольний сирійській опозиції і перебуває в оточенні.

На житлові будівлі було скинуто 16 вакуумних бомб. Загинула місцева мешканка, є постраждалі, серед яких жінки і діти.

«Район одночасно зазнає атак з повітря і з землі. Завдано серйозної шкоди житловим будинкам», - повідомив кореспондент агентства з місця бойових дій.