Єврокомісія закликає Польщу, Угорщину та Австрію виконувати вимоги щодо прийняття біженців

Європейська комісія закликає Польщу, Угорщину та Австрію виконувати вимоги щодо перерозподілу квот на прийняття біженців.

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Про це йдеться у доповіді Європейської комісії, оприлюдненій на її сайті.

У Єврокомісії зауважили, що, хоча більшість країн-членів Європейського Союзу виконують зобов'язання щодо перерозподілу біженців, Угорщина, Польща та Австрія залишаються єдиними країнами, які не прийняли жодного мігранта. У цьому зв'язку сказано, що це є порушенням зобов'язань перед Грецією та Італією щодо справедливого розподілу відповідальності.

Водночас у доповіді підкреслюється, що Австрія офіційно пообіцяла перемістити до себе 50 осіб з Італії, і це рішення Єврокомісія вітає. Разом з тим, сказано, що Чехія впродовж майже року не здійснює активних заходів у цьому питанні.

У цьому зв'язку Єврокомісія закликає країни-члени ЄС дотримуватись її рекомендацій та значною мірою прискорити зусилля з перерозподілу мігрантів відповідно до духу взаємної співпраці та довіри перед публікацією наступного звіту щодо виконання відповідних вимог, що відбудеться у червні 2017 року.