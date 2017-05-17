Президент США Дональд Трамп поскаржився, що з жодним політиком в історії не поводилися гірше, ніж з ним.

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Про це американський президент заявив у виступі перед випускниками Академії берегової охорони США в штаті Коннектикут, передає The Hill.

"Подивіться на те, як зі мною зверталися останнім часом, особливо в медіа. З жодним з політиків в історії - і я кажу про це з великою впевненістю - не зверталися гірше або більш несправедливо", - заявив Трамп.

Президент США продовжив: "Ви побачите, що з вами трапляються речі, які ви не заслуговуєте, і це не завжди виправдано. Але ви повинні трохи відпочити - і боротися, боротися, боротися. Ніколи не здавайся", - завершив Трамп.

Виступ перед курсантами став першим публічним виступом Дональда Трампа після того, як стало відомо про його спроби вплинути на розслідування проти свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна, пише "ЕвроПравда".

Як стало відомо, в лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з тодішнім директором ФБР Джеймсом Комі попросив припинити розслідування щодо Флінна, що підтверджує доповідна записка Комі.