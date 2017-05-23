Трамп запевняє, що не передавав РФ дані ізраїльської розвідки

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив, що не повідомляв росіянам інформацією ізраїльської розвідки, яка була в розпорядженні Білого дому, передає DT.ua з посиланням на CNN.

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"Я жодного разу не згадав слово "Ізраїль". А всі казали, що я це зробив", – прокоментував американський президент зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Трамп вкотре звинуватив ЗМІ у поширенні неперевіреної інформації. "Це чергова історія, в якій ви не розібралися", – сказав він, звертаючись до журналістів.

Нагадаємо, раніше ABC News повідомив, що президент США Дональд Трамп у ході зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим розкрив секретну інформацію. Мова йшла про плани бойовиків «Ісламської держави» підірвати літак, що прямує в США. Сполучені Штати отримали інформацію про плани бойовиків від ізраїльського шпигуна в їх рядах.