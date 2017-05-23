Медики розповіли про характер поранень у постраждалих через вибух у Манчестері

Медпрацівники-волонтери, які надають допомогу потерпілим від вибуху на британському стадіоні «Манчестер-арена», стикаються з пораненнями, які схожі з нанесеними шрапнеллю ушкодженнями. Про це повідомляє BBC News.

Читайте такожВибух в Манчестері міг влаштувати смертник - Reuters

Відзначається, що терористи часто начиняють бомби дрібними металевими кульками та іншими предметами для збільшення їх сили ураження.

Як повідомлялося раніше, у поліції повідомили, що інцидент в даний час розглядається як терористичний акт, поки не з'являться дані, що спростовують цю версію.

Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.