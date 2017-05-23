Посол Британії в Україні про теракт у Манчестері: це була ганебна атака на молодь

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф назвала теракт у Манчестері ганебною атакою на молодь, і висловила вдячність уряду України за солідарність та підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала під час відвідування прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та представниками українського уряду Посольства Великої Британії в Україні для вшанування пам’яті жертв загиблих під час теракту у Манчестері.

«Вчора в моїй країні відбувся страшний теракт. Це була ганебна атака на молодь, що насолоджувалася музичним концертом. Мої щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих та сміливим рятівникам», - заявила вона.

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«Я дуже вдячна прем’єр-міністру, уряду України за підтримку та солідарність», - додала Гоф.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня пізно ввечері в англійському Манчестері внаслідок теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 особи. 59 осіб отримали поранення.

Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.