Подробиці теракту у Манчестері (відео)
12:42, 23 травня 2017Світ
1003 0
Близько 22:35 в Манчестері на стадіоні Manchester Arena пролунав вибух.
Внаслідок теракту в Манчестері уже загинули 22 людей / Фото REUTERS
Теракт стався одразу після виступу американської поп-співачки Аріани Гранде.
Вибуховий пристрій спрацював за межами концертного залу - у фойє. Внаслідок вибуху загинули вже 22 людини, поранено – 59.
За даними МЗС, українців серед постраждалих немає.
Читайте такожТрамп назвав організаторів теракту в Манчестері "злими невдахами"
Відповідальність за теракт взяла на себе «Ісламська Держава».
Трагедія у Манчестері стала другим наймасштабнішим терактом за останній рік в Англії після вибухів у Лондоні.
Подробиці теракту в Манчестері
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter