Подробиці теракту у Манчестері (відео)

Теракт стався одразу після виступу американської поп-співачки Аріани Гранде.

Вибуховий пристрій спрацював за межами концертного залу - у фойє. Внаслідок вибуху загинули вже 22 людини, поранено – 59.

За даними МЗС, українців серед постраждалих немає.

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Відповідальність за теракт взяла на себе «Ісламська Держава».

Трагедія у Манчестері стала другим наймасштабнішим терактом за останній рік в Англії після вибухів у Лондоні.