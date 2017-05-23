Мережу підірвали нові кадри сьомого сезону "Гри престолів" (фото)

Телеканалу HBO оприлюднив серію знімків з головними героями серіалу "Гра престолів" Емілією Кларк, Оленою Хіді, Кітом Харінгтоном, Мейсі Вільямс.

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Навряд чи для кіноманів є більш важлива дата влітку 2017 року, ніж 16 липня. Вся справа в тому, що саме в цей день всі шанувальники знаменитої телесаги "Гра престолів" побачать першу серію нового сезону, який стане передостаннім.

Телеканал HBO всіляко підігріває інтерес фанатів, що і без того нудяться в очікуванні, і досить часто публікує в мережі нові кадри або трейлери, пише Viva.

На цей раз творці "Ігри престолів" оприлюднили фотографії зі зйомок, які були опубліковані журналом Entertainment. На знімках Дайєнеріс Таргаріен, роль якої виконує Емілія Кларк, захоплює своєю величчю, сидячи на драконі. Героїня Олени Хіді сидить на залізному троні, Мейсі Вільямс і Кіт Харінгтон, які на екрані грають брата і сестру, очевидно знаходяться в Вінтерфеллі. Що ж, судячи з кадрів, нас чекає чудовий сезон.