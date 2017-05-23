Одіозний президент Філіппін вирішив перервати свій візит у Росію

Одіозний президент Філіппін Родріго Дутерте вирішив екстрено повернутися з Росії на Філіппіни, повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN.

Глава МЗС країни Алан Пітер Кайетано заявив, що Дутерте покине Москву в 22.00 мск і полетить до столиці Філіппін Маніли.

Читайте такожДерждеп був захоплений зненацька після запрошення Дутерте в США - ЗМІ

«Я залишуся тут, щоб підписати угоди. Президент відчуває, що він потрібен в Манілі якомога швидше », - додав Кайетано.