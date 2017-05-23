Одіозний президент Філіппін вирішив перервати свій візит у Росію
21:09, 23 травня 2017Світ
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Дутерте покине Москву і полетить до столиці Філіппін Маніли.
Володимир Путін і Родріго Дутерте / REUTERS
Одіозний президент Філіппін Родріго Дутерте вирішив екстрено повернутися з Росії на Філіппіни, повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN.
Глава МЗС країни Алан Пітер Кайетано заявив, що Дутерте покине Москву в 22.00 мск і полетить до столиці Філіппін Маніли.
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«Я залишуся тут, щоб підписати угоди. Президент відчуває, що він потрібен в Манілі якомога швидше », - додав Кайетано.
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