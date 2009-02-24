Медведєв чистить адміністрацію: з Кремля звільнять 100 чиновників
17:13, 24 лютого 2009Світ
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Наришкін видав два розпорядження
|Сергій НАРИШКІН
До 1 березня повинні бути представлені пропозиції щодо скорочення чисельності адміністрації президента не менше, ніж на 100 чоловік. Це стосується центрального апарату, а з урахуванням апаратів повноважних представників ця цифра може скласти і більше.
Згідно цим же розпорядженням Наришкіна, тимчасово припиняється прийом на держслужбу в адміністрацію президента.
В даний час в центральному апараті адміністрації президента працює близько 1,5 тисяч співробітників.
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