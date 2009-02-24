Медведєв чистить адміністрацію: з Кремля звільнять 100 чиновників

Голова адміністрації Кремля Сергій Наришкін видав два розпорядження, в яких доручив відповідним управлінням до 2 березня внести пропозиції щодо скорочення витрат адміністрації, чисельності її співробітників і апаратів повноважних представників.

До 1 березня повинні бути представлені пропозиції щодо скорочення чисельності адміністрації президента не менше, ніж на 100 чоловік. Це стосується центрального апарату, а з урахуванням апаратів повноважних представників ця цифра може скласти і більше.

Згідно цим же розпорядженням Наришкіна, тимчасово припиняється прийом на держслужбу в адміністрацію президента.

В даний час в центральному апараті адміністрації президента працює близько 1,5 тисяч співробітників.

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