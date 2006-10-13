Джордж Буш заборонив усі інтернет-казино

У п`ятницю Джордж Буш підписав закон, що забороняє американським банкам і кредитним компаніям переказувати платежі за послуги онлайн-казино.

Як повідомляє AP, Конгрес США несподівано включив відповідний пункт до запропонованого на підпис президентові законопроекту щодо посилення заходів безпеки в портах, і це спричинило обурення представників банківського сектора країни. На підтримку документа висловилися товариства боротьби з азартними іграми і Національна Футбольна Ліга, а демократи піддали його різкій критиці.

Дія заборони вже призвела до припинення діяльності великих британських компаній, що приймали ставки на азартні ігри в американському сегменті інтернету. Так, Sportingbet PLC і Leisure & Gaming PLC продали всі свої операції на території США за символічну ціну в один долар, а керівництво World Gaming PLC пішло у відставку, залишивши компанію в розпорядженні адміністраторів.

Голова корпорації Sportingbet Ендрю МакАйвер (Andrew McIver), залишаючи посаду, в офіційній заяві висловив співчуття з приводу ухвалення заходу, який він назвав "політичним рішенням американського Конгресу".

Протягом останніх тижнів федеральні офіцери здійснили ряд арештів серед працівників офшорних компаній, керівників мережевих казино. Як зазначає агентство, майже всі компанії, що надають такі послуги американським громадянам, зареєстровані за межами США.

За словами прихильників законопроекту, інтернет-казино часто використовуються для відмивання коштів. За даними дослідницької служби Конгресу, обсяг американського ринку мережевих азартних ігор оцінюється приблизно в 6 мільярдів доларів, що становить близько половини світового ігрового ринку.

Лента.ру