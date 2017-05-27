У мережі з’явилося відео жорстокого затримання 10-річного хлопчика, який читав "Гамлета" у центрі Москви

Вчора, 26 травня у центрі Москви в районі Арбату поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який вголос декламував Шекспіра, заштовхали його в машину і відвезли до відділка. Відеозапис інциденту у Facebook оприлюднила активістка Ірина Яценко.

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Під час трансляції на своїй сторінці батько хлопчика Еліас Скавронскі розповів, що складений на хлопчика поліцейськими протокол "розсипався", керівництво МВС перед родиною вибачилось, а дитина сьогодні вдома і дивиться мультики.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН 26 травня, у центрі Москви співробітники поліції затримали 10-річного хлопчика, який читав вірші, і відвезли його до ВВС.

За словами його батька, при затриманні поліцейські поводилися грубо і матюкались. Декламуючи вірші, його син не жебракував: «Він займається театральною діяльністю. Для нього ці виходи на вулицю — це боротьба з комплексами».

Хлопчика одного відвезли в ВВС «Арбат». На батька склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 5.35 КоАП (невиконання батьками неповнолітніх обов'язків по вихованню). Скавронскі не став підписувати протокол через незгоду з його змістом. Батько хлопчика додав, що його дружині погано. Він відзначив, що у приватній розмові заступник начальника ОВС погрожував йому можливим затриманням подружжя за звинуваченням в нападі на співробітників поліції.