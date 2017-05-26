У Москві поліцейські затримали 10-річного хлопчика, який декламував "Гамлета"

У центрі Москви співробітники поліції затримали 10-річного хлопчика, який читав вірші, і відвезли його до ВВС, незважаючи на протести матері. Про це виданню Медиазона розповів батько дитини Ілля Скавронскі.

За словами Скавронскі, його дружина і син гуляли в районі Арбата. На вулиці Воздвиженка хлопчик став декламувати перехожим фрагменти з «Гамлета» Вільяма Шекспіра, в цей час його мати перебувала від нього в 20-25 метрах.

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«Дружина сиділа, читала книгу, а дитина декламувала "Гамлета". Під'їхав наряд міліції, про щось вони розмовляли без її участі. Потім скрутили його, є відеозапис того, що відбувалося. Стали заштовхувати — вона підійшла, намагалася перешкодити цьому», — розповідає батько дитини.

Як зазначає Скавронскі, при затриманні поліцейські поводилися грубо і матюкалися. В результаті спроб його дружини перешкодити затриманню сина у неї виявився порваний одяг і розбився планшет.

Батько дитини пояснює, що, декламуючи вірші, його син не жебракував: «Він займається театральною діяльністю. Для нього ці виходи на вулицю — це боротьба з комплексами».

Хлопчика одного відвезли в ВВС «Арбат». Зараз там знаходяться його батьки. На батька складають протокол про адміністративне правопорушення за статтею 5.35 КоАП (невиконання батьками неповнолітніх обов'язків по вихованню). Скавронскі не став підписувати протокол через незгоду з його змістом.

Батько хлопчика додав, що його дружині погано. Він відзначив, що у приватній розмові заступник начальника ОВС погрожував йому можливим затриманням подружжя за звинуваченням в нападі на співробітників поліції.