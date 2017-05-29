Південна Корея заявила про запуск ракети з території КНДР

Південнокорейські військові повідомили про запуск з території КНДР ракети, параметри якої визначити поки не вдалося, повідомляє Reuters.

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За даними південнокрейських військових, запуск був проведений з району міста Вонсан. Ракета полетіла в східному напрямку.

Представник японського уряду Йошиде Суга повідомив про те, що ракета впала у винятковій економічній зоні країни. За його словами, жодних руйнувань в результаті не було.

"Необхідно забезпечити безпеку японських кораблів і літаків. До цієї години збитки японським морським і повітряним суднам не зафіксовано", - сказав Суга.

Зазначається, що про запуск був проінформований президент Південної Кореї Мун Дже Ін, який скликав на ранок екстрене засідання Ради національної безпеки.

Associated Press, также посилаючись на південнокорейських військових, повідомляє, що імовірно це була балістична ракета типу Scud. Вона пролетіла близько 450 км.

Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея провела випробування системи протиповітряної оборони нового типу. Як стверджує Пхеньян, нова ППО розроблена фахівцями національної академії військових наук, і, порівняно з минулим роком, поліпшені можливості системи по ефективності виявлення та відстеження цілей, а також по точності удару.