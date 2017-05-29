Єврокомісія опублікувала ключові вимоги до Великобританії щодо Brexit

Єврокомісія у понеділок, 29 травня, опублікувала головні вимоги до Великобританії, що стосуватимуться її виходу з Європейського Союзу. Ключовими серед них є питання фінансових розрахунків та права громадян, повідомляє DW.

У ЄС підрахували, що фінансові зобов’язання, які випливають із членства Великобританії в ЄС, стосуватимуться 74 європейських установ. І хоч Єврокомісія ще не назвала остаточної вартості "рахунку" за вихід Великобританії з ЄС, уже відомо, що Лондону доведеться продовжувати виплати і після виходу. У Брюсселі наголошують, що всі розрахунки мають відбуватися у євро.

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Серед зобов’язань Великобританії - фінансування Європейського інвестиційного банку, частка у фінансуванні угоди між ЄС та Туреччиною щодо підтримки біженців, а також фінансування вчителів у європейських школах. Ці вимоги можуть роздратувати британський уряд, який зацікавлений у вирішенні фінансових питань на заключних етапах переговорів і хоче прив’язати їх безпосередньо до майбутньої торгової угоди з ЄС.

Євросоюз також хоче, щоб британські громадяни в ЄС і громадяни ЄС в Великобританії мали право на отримання постійного місця проживання у разі легального перебування на зазначених територіях протягом 5 років. Це також має стосуватися людей, які не матимуть дозволу на проживання на 29 березня 2019 року, коли Великобританія планує вийти з ЄС, а також членів їхніх сімей, які захочуть приєднатися до них пізніше.

Нагадаємо, що переговори щодо Brexit мають розпочатися 19 червня.