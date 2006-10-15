13 кандидатів змагаються за пост глави 13-мільйонної держави

У неділю в Еквадорі пройдуть президентські вибори, в ході яких громадяни 13-мільйонної південноамериканської держави повинні назвати ім`я нового президента, повідомляє РІА “Новости”.

Вибори в країні проходять на фоні політичної і економічної нестабільності. За останнє десятиліття в Еквадорі змінилося вже 7 президентів.

Ось вже більше року як країна не має президента. У квітні минулого року в результаті масових заворушень конгрес усунув Президента Еквадору Лусіо ГУТЬЄРРОСА від влади, звинувативши його в порушенні Конституції. Країною править віце-президент Альфредо ПАЛАСІО.

Всього на пост глави держави претендують 13 кандидатів, які представляють весь політичний спектр країни.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають кандидат від лівих сил Рафаель КОРРЕА і мультимільйонер Альваро НОБОА.