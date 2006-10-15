ООН ввела жорсткі санкції відносно КНДР

Рада Безпеки ООН ввела відносно КНДР жорсткі санкції, спрямовані на ліквідацію її ракетного і ядерного потенціалу. В одностайно ухваленій в суботу резолюції Рада засудила ядерне випробування, про яке КНДР оголосила 9 жовтня, вказавши, що такий крок "був би явною загрозою міжнародному миру і безпеці", повідомляє ІТАР-ТАСС.

РБ ООН зажадала, щоб КНДР не здійснювала нових ядерних випробувань або запусків балістичних ракет і "повністю відмовилася від усієї ядерної зброї та існуючих ядерних програм, а також від всіх інших існуючих програм створення зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет". У резолюції наголошується, що Пхеньян повинен зробити це таким, що "піддаватиметься перевірці і буде незворотним".

У разі невиконання цих вимог Рада Безпеки буде готова застосувати статтю 41 Статуту ООН, яка передбачає "заходи, не пов`язані з використанням збройних сил", зокрема, "повне або часткове припинення економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо або інших засобів повідомлення, а також розрив дипломатичних відносин".

Резолюція вводить заборону на поставки, продаж або передачу КНДР будь-якої звичайної військової техніки і озброєнь, а також будь-яких матеріалів, устаткування, товарів і технологій, які можуть бути використані в північнокорейських програмах ЗМЗ.

Рада зажадала від КНДР припинити експорт всіх перерахованих найменувань, а від держав - членів ООН - заморозити фонди, інші фінансові активи і економічні ресурси, задіяні в реалізації таких програм КНДР. Він також зобов`язав держави - члени ООН вжити необхідних заходів для недопущення в`їзду на їх територію або транзиту через неї осіб, пов`язаних із північнокорейськими ядерними програмами, програмами балістичних ракет та іншими, пов`язаними з ЗМЗ, програмами, а також членів їх сімей.

Рада закликала держави-члени вжити спільних заходів, включаючи огляд вантажів, що відправляються в КНДР або з неї, на предмет наявності ядерної, хімічної або біологічної зброї, засобів її доставки та матеріалів, що відносяться до неї.

Рада підтвердила, що буде готова розглянути питання про доцільність передбачених санкцій, включаючи їх відміну, залежно від дотримання КНДР положень даної резолюції.

РБ ООН закликала КНДР негайно і без будь-яких попередніх умов повернутися за стіл шестисторонніх переговорів з північнокорейської ядерної проблеми, а також зажадала від неї негайно відкликати свою заяву про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.