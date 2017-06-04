У Туреччині знайшли стародавнє підземне місто з 52 печерами (фото)

У провінції Кайсері в Туреччині виявлено стародавнє підземне місто з 52 печерами. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Daily Sabah.

Спочатку про печери в цьому районі владі розповіли пастухи і місцеві жителі, а при дослідженні було виявлено підземне місто Беляси.

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Воно може стати першим таким містом у Туреччині, в якому понад 50 печер.

Зазначається, що стародавні народи будували підземні міста, щоб сховатися від загарбників.