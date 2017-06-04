У Туреччині знайшли стародавнє підземне місто з 52 печерами (фото)
15:09, 04 червня 2017Світ
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Печери викопали, щоб сховатися від загарбників
Про печеру в цьому районі владі розповіли пастухи і місцеві жителі / фото Anadolu Agency
У провінції Кайсері в Туреччині виявлено стародавнє підземне місто з 52 печерами. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Daily Sabah.
Спочатку про печери в цьому районі владі розповіли пастухи і місцеві жителі, а при дослідженні було виявлено підземне місто Беляси.
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Воно може стати першим таким містом у Туреччині, в якому понад 50 печер.
Зазначається, що стародавні народи будували підземні міста, щоб сховатися від загарбників.
В місті більше 50 печер / фото Anadolu Agency
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