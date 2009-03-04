У Румунії затримані підозрювані в шпигунстві на користь Росії

У румунській столиці арештовані болгарин і румун, яких звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, передає в середу болгарське агентство Novinite.

Громадянин Болгарії Петро Зікулов і румунський військовий офіцер Флорічел Акім (Floricel Achim) були затримані в понеділок. Першому пред`явлені звинувачення в шпигунстві, другому в державній зраді. Суд санкціонував їх попередній арешт на 29 днів, максимально можливий термін до початку судового розгляду. У четвер буде розглянута апеляція підозрюваних, в якій вони просять відпустити їх під підписку про невиїзд.

За даними румунського інтернет-видання HotNews.ro, Акім уже зізнався, що продавав румунські військові секрети і одержував залежно від важливості документів суми у розмірі "1000 доларів США або менше". Розвідувальна служба Румунії оголосила, що офіцер перебував у розробці з 2005 року. Слідство вважає, що румун передавав документи болгаринові, який потім за допомогою "складної розвідувальної мережі" переправляв інформацію "державі, яка не входить до НАТО".

Тим часом Зікулов стверджує, що не причетний до шпигунства, і зізнається лише в знайомстві з якимсь українським чиновником, який був зацікавлений у військовій інформації. У МЗС Болгарії наголосили, що Зікулов, який є власником консалтингової фірми в Бухаресті, діяв за власною ініціативою і ніяк не пов`язаний з болгарським урядом.

Румунські ЗМІ вже назвали "шпигунський скандал" найбільшим порушенням державної безпеки країни. Тим часом в прес-релізі Розвідувальної служби Румунії не зазначено, що продані Акімом документи призначалися саме Росії. Відомство відмовилося надати докладну інформацію, щоб не зашкодити розслідуванню.

Лента.ру