ЄС сумнівається у вчасному початку переговорів з Британією щодо Brexit

Високопосадовці ЄС сумніваються, що Великобританія буде в змозі розпочати переговори щодо Brexit 19 червня, як планувалося раніше, після того, як британський прем'єр Тереза Мей втратила більшість в парламенті країни під час виборів, повідомляє "ЄвроПравда" Politico.eu.

Читайте такожУ Євросоюзі жалкують, що Британія покидає ЄС, але готові до початку переговорів щодо BrexitУ той час як діалог на офіційному рівні між Лондоном та Брюсселем залишається відкритим, високопоставлені чиновники ЄС заявили, що перемовники не розраховують на початок суттєвих переговорів на політичному рівні, доки уряд у Вестмінстері не стане стабільним.

"Це схоже на очікування Годо," сказав один високопоставлений чиновник ЄС, який висловив переконання, що Мей "втратила контроль над своїм урядом."

За словами Томаса Проза, який недавно пішов у відставку як чеський держсекретар з європейських справ, "будь-які переговори будуть майже безглуздими в даний момент.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виключає можливість відкласти переговори щодо виходу Великої Британії через результати парламентських виборів.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей після виборів заявила, що переговори про Brexit стартують 19 червня, як і було заплановано раніше.

Як повідомляв УНІАН, Тереза Мей отримала дозвіл від королеви на формування нового уряду після того, як її Консервативна партія виграла вибори, алевтратила абсолютну більшість у парламенті. Консервативний уряд підтримає північноірландська Демократична юніоністська партія.