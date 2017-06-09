Єлизавета II дозволила Мей сформувати уряд
Уряд, що виводитиме країну з Євросоюзу, серйозну увагу приділить питанням безпеки
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що сформує новий уряд, який виводитиме країну з Європейського союзу. Про це вона сказала після аудієнції у королеви Єлизавети II, яка має дати відповідний дозвіл, передає "ЄвроПравда".
Читайте такожВибори у Британії: правляча партія втратила більшість в парламентіТереза Мей заявила, що її уряд буде "забезпечувати визначеність і працюватиме, щоб зберігати в країні безпеку".
На дострокових парламентських виборах Консервативна партія, яку очолює Мей, втратила абсолютну більшість і тепер має формувати коаліцію.
Британський прем'єр повідомила, що консерватори домовилися з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії.
Нагадаємо, у Британії вже відомі результати голосування на дострокових парламентських виборах у 649 округах з 650.