"Репер, письменниця і футболіст": названі найбільш високооплачувані зірки в 2017 році

Американський журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних знаменитостей 2017 року.

Список ТОП-10 найбагатших знаменитостей в поточному році публікує ВВС.

Перше місце з доходом в 130 млн доларів посів репер Шон "Дідді" Комбс. При цьому 47-річний Шон Комбс окрім творчої діяльності володіє в тому числі лінією одягу Sean John, часткою в горілчаний бренд Ciroc і Revolt TV. Керує бізнесом репера компанія Combs Enterprises. Його статки оцінюють у 820 млн дол.

Друге місце в списку найбільш високооплачуваних артистів зайняла співачка Бейонсе з доходом 105 млн доларів. У 2016 році співачка посіла 34 місце в списку. Такий стрибок у рейтингу пов'язаний з прибутком від її туру Formation і її останнього альбому Lemonade. Її чоловік репер Джей Зі списку високооплачуваних зірок зайняв 55 місце.

Письменниця Джоан Роулінг з доходом в 95 млн доларів зайняла третє місце в списку Forbes. Повернення письменниці в даний ТОП пов'язано з виходом п'єси "Гаррі Поттер і прокляте дитя" і фільму "Фантастичні звірі і де їх знайти".

Зірка хіп-хопу Дрейк піднявся з номера 69 на четверту позицію з 94 млн доларів, більш ніж подвоївши свій стан завдяки гастролям і співпрацею з такими брендами як Nike, Sprite і Apple. Очевидно, співак не просто так трудився над зароблянням капіталу, адже у вересні 2016 року він зробив пропозицію руки і серця своїй коханій, співачці Ріанні.

П'яте місце в списку дісталося Кріштіану Роналду - 93 млн доларів. Зірка футболу опустився в рейтингу на одну сходинку. Роналду має лінію фірмових продуктів, включаючи нижню білизну і джинси, а також довічну угоду з Nike. Футболіст напередодні став батьком - сурогатна мати народила форварду двійню – дівчинку Єву і хлопчика Матео.

У ТОП-10 також увійшли: співак The Weeknd, ведучий та музикант Говард Стерн, група Coldplay, письменник Джеймс Паттерсон і баскетболіст ЛеБрон Джеймс.