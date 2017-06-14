Очевидці повідомили про щонайменше 10 загиблих під час пожежі в Лондоні

Очевидці повідомляють про щонайменше 10 загиблих внаслідок пожежі у 24-поверховому будинку Grenfell Tower в західній частині Лондона.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Як сказав телеканалу один з очевидців пожежі, він вважає, що 10 осіб вистрибнули з палаючої будівлі, включаючи людину, яка стрибнула з 16-го поверху. За його словами, від 10 до 15 людей загинули.

Міський голова Лондона Садік Хан заявив, що необхідно відповісти на запитання про безпеку багатоповерхівок. Таким чином він відреагував на твердження, що людям, які перебували у палаючій будівлі, пропонували залишатися у своїх квартирах, а також на твердження про те, що вже раніше, до виникнення пожежі, лунали занепокоєння щодо безпеки цієї будівлі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті масштабної пожежі у багатоповерхівці на заході Лондона постраждали понад 50 осіб, кілька людей загинули.

Вважається, що коли вогонь почав палати, у 120 квартирах 24-поверхового будинку Grenfell Tower перебували до 600 людей. Щонайменше 50 поранених було госпіталізовано. Також не відомо, скільком особам вдалося самостійно вибратися із палаючої будівлі.