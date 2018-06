Пожежа в Лондоні: рятувальники повідомили про декількох жертв (фото, відео)

В результаті пожежі, що спалахнула в житловому будинку в Лондоні загинули кілька людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісара лондонської пожежної служби.

Точна кількість жертв поки не уточнюється.

Комісар додав, що причина займання також поки невідома.

"Я з сумом підтверджую, що кілька людей загинули. Зараз я не можу сказати число через величину цієї будівлі", - сказав комісар.

London apartment block fire: A resident who escaped says she knew there was a fire when she smelled burning, but she didn't hear any alarms pic.twitter.com/YFBxwZ9I5k