Пожежа в Лондоні: рятувальники повідомили про декількох жертв (фото, відео)
Також відомо про 50 постраждалих.
В результаті пожежі, що спалахнула в житловому будинку в Лондоні загинули кілька людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісара лондонської пожежної служби.
Точна кількість жертв поки не уточнюється.
#GrenfellTower latest:— Bloomberg (@business) 14 июня 2017 г.
- Huge fire in London
- Residential building
- Deaths confirmedhttps://t.co/2ketuStZ9Gpic.twitter.com/GtYGAkIQLg
Комісар додав, що причина займання також поки невідома.
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"Я з сумом підтверджую, що кілька людей загинули. Зараз я не можу сказати число через величину цієї будівлі", - сказав комісар.
London apartment block fire: A resident who escaped says she knew there was a fire when she smelled burning, but she didn't hear any alarms pic.twitter.com/YFBxwZ9I5k— CNN International (@cnni) 14 июня 2017 г.
Крім того, лондонські медики повідомляють про 50 постраждалих. Усіх їх доставили в лондонські лікарні.
Нагадаємо, що сьогодні близько години ночі в західній частині Лондона спалахнула пожежа в 27-поверховому житловому будинку. Як заявили в поліції, пошкоджений вогнем будинок може завалитися. У зв'язку з цим поліція встановила огорожу, відштовхуючи представників громадськості.