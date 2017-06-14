Пожежа в Лондоні: рятувальники повідомили про декількох жертв (фото, відео)

10:49, 14 червня 2017
Світ
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Також відомо про 50 постраждалих.

Пожежа в лондонській висотці / REUTERS

В результаті пожежі, що спалахнула в житловому будинку в Лондоні загинули кілька людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісара лондонської пожежної служби.

Точна кількість жертв поки не уточнюється.

Комісар додав, що причина займання також поки невідома.

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"Я з сумом підтверджую, що кілька людей загинули. Зараз я не можу сказати число через величину цієї будівлі", - сказав комісар.

Крім того, лондонські медики повідомляють про 50 постраждалих. Усіх їх доставили в лондонські лікарні.

Нагадаємо, що сьогодні близько години ночі в західній частині Лондона спалахнула пожежа в 27-поверховому житловому будинку. Як заявили в поліції, пошкоджений вогнем будинок може завалитися. У зв'язку з цим поліція встановила огорожу, відштовхуючи представників громадськості.

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