Пожежа в Лондоні: рятувальники повідомили про декількох жертв (фото, відео)

В результаті пожежі, що спалахнула в житловому будинку в Лондоні загинули кілька людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісара лондонської пожежної служби.

Точна кількість жертв поки не уточнюється.

Комісар додав, що причина займання також поки невідома.

Читайте такожПожежу в лондонській висотці показали з висоти пташиного польоту (відео)

"Я з сумом підтверджую, що кілька людей загинули. Зараз я не можу сказати число через величину цієї будівлі", - сказав комісар.

London apartment block fire: A resident who escaped says she knew there was a fire when she smelled burning, but she didn't hear any alarms pic.twitter.com/YFBxwZ9I5k — CNN International (@cnni) 14 июня 2017 г.

Крім того, лондонські медики повідомляють про 50 постраждалих. Усіх їх доставили в лондонські лікарні.

Нагадаємо, що сьогодні близько години ночі в західній частині Лондона спалахнула пожежа в 27-поверховому житловому будинку. Як заявили в поліції, пошкоджений вогнем будинок може завалитися. У зв'язку з цим поліція встановила огорожу, відштовхуючи представників громадськості.