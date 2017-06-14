Знесилені пожежні та приголомшені мешканці на місці пожежі в Лондоні (фоторепортаж)
16:58, 14 червня 2017Світ
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Для евакуйованих мешканців згорілого будинку підвозять воду, одяг, медикаменти та інші необхідні речі, а пожежники працюють на місці без зупинки.
У Лондоні продовжують гасити масштабну пожежу в житловій багатоповерхівці, яка почалася ще близько першої години ночі 14 червня.
Станом на середину дня 14 червня з будівлі продовжує валити дим, на місці без перерви працюють пожежники.
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Також експерти вже приступили до дослідження зразків будівлі, щоб встановити причину пожежі.
Водночас для евакуйованих мешканців згорілого будинку підвозять воду, одяг, медикаменти та інші необхідні речі.
При цьому на даний момент відомо, що при пожежі постраждали понад 70 осіб, відомо щонайменше про 6 загиблих.
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Новина в сюжеті: Пожежа в Лондоні