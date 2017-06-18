Українців серед постраждалих внаслідок великої пожежі в Португалії немає - МЗС
16:31, 18 червня 2017Світ
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Кількість загиблих у результаті лісових пожеж в Португалії досягла майже 60 осіб.
Українців серед постраждалих внаслідок великої пожежі в Португалії немає.
Про це йдеться у повідомленні Консульської служби МЗС України у Twitter.
«Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців», - сказано у повідомленні.
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Як повідомлялося, у Португалії під час масштабної лісової пожежі, що вирує з учорашнього дня у центральній Португалії і поширилася на кілька населених пунктів, загинули, щонайменше, 57 осіб. Ще 59 людей дістали травми, їх доправили до лікарень, зокрема п'ятьох - у тяжкому стані.
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